Ainda restam vagas para a 8ª edição do evento, que busca valorizar a força das mulheres na economia local e regional; encontro começa às 16h30 e será no auditório da ACV

publicado em 24/10/2018

As inscrições devem ser feitas gratuitamente pelo telefone (17) 3426-4044 (Foto: Divulgação/ACV)

Empresárias, gestoras e comerciárias se encontram nesta quinta-feira (25/10) na ACV – Associação Comercial de Votuporanga, para participar do 8º Encontro de Mulheres. O evento, que já se tornou tradicional na cidade, promove o networking, o fortalecimento das mulheres e também cuidados da saúde. Nesta edição, o bate-papo será com a dermatologista Adriana Vargas, que abordará o tema “Cuidados e tratamentos com pele, cabelos e unhas para mantê-los saudáveis e prevenir o envelhecimento”.

Ainda dá tempo de se inscrever e participar do encontro, que será no auditório da entidade (rua Mato Grosso, 3545), a partir das 16h30. Após o bate-papo, as mulheres participarão de um happy hour. O evento é gratuito e tem vagas limitadas.

“Em 2018, voltamos as nossas conversas para o cuidado com a saúde feminina, porque para comandar uma empresa/casa é preciso estar bem. Já estamos preparando novidades para o próximo ano”, destacou a vice-presidente da ACV, a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan. Em 2017 e 2017, diversos temas foram abordados, como o empoderamento feminino, a presença das mulheres na economia, entre outros.