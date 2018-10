Vereador disse que muitos munícipes solicitaram o retorno dessa atividade que foi vedada em 2014; para ele, estabelecimentos devem oferecer cortesia atrativa

publicado em 02/10/2018

Emerson explicou que muitos munícipes solicitaram o retorno dessa atividade que foi vedada em 2014 (Foto: Divulgação/Assessoria)

Tramita na Câmara Municipal o projeto de lei n.º 198/2018, que dispõe sobre a lavagem de veículos em postos de combustíveis de Votuporanga. A autoria é do vereador Emerson Pereira.

Em sua justificativa, Emerson explica que muitos munícipes solicitaram o retorno dessa atividade que foi vedada com o advento da Lei nº 5.504, de 10 de outubro de 2014.

Agora, a presente proposta legislativa tem por objetivo que os consumidores de postos de combustíveis possam lavar seus veículos nas áreas de abastecimento, desde que sejam atendidas as especificações da Saev Ambiental e do Código de Obras e Edificações do Município.

“Os postos de combustíveis devem oferecer esse tipo de serviço aos seus clientes já que nas cidades de nossa região isso ocorre, sendo uma cortesia atrativa para aqueles que não querem pagar caro por uma lavagem ou não possuem recursos financeiros. Isso proporcionará um benefício aos consumidores de postos de combustíveis de nossa cidade, sem prejudicar o meio ambiente”, falou.