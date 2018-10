Os candidatos a deputado federal, Fausto Pinato, e estadual, Carlão Pignatari estiveram nesta quinta-feira (4), em Votuporanga

publicado em 05/10/2018

Em Votuporanga, Rodrigo Garcia reforça apoio a Pinato e Carlão (Foto: Divulgação)

Os candidatos a deputado federal, Fausto Pinato, e estadual, Carlão Pignatari estiveram nesta quinta-feira (4), em Votuporanga fazendo campanha junto com o candidato a vice-governador na chapa João Doria, Rodrigo Garcia.

O trio conversou com comerciantes e eleitores no centro da cidade. Pinato falou sobre a necessidade de unir forças em prol do fortalecimento da região Noroeste. “Eu e o Carlão temos trabalhado em parceria e já conseguimos trazer bastantes benefícios para a cidade, com o Rodrigo Garcia temos a certeza de que o nosso interior estará em boas mãos”, pontuou Pinato.

“O Fausto é nosso parceiro, já trouxe recursos importantes para Votuporanga e o Rodrigo é da nossa região Noroeste, com esses dois a nossa cidade tem a certeza de ser bem representada”, afirmou Carlão.