Rodrigo Garcia participou de um encontro com lideranças locais e regionais na manhã de hoje

publicado em 27/10/2018

O candidato encerrou a agenda em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

Daniel Castro

Em visita a Votuporanga na manhã de hoje, o candidato a vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que concorre na chapa com João Doria (PSDB), participou de um encontro com líderes locais e regionais e agradeceu o apoio recebido no município e região.

Na cidade, Rodrigo esteve em uma reunião na padaria Ki-Pão. Ele foi recepcionado pelo deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), pelo vice-prefeito Renato Martins (DEM), pelo ex-prefeito Júnior Marão (PSDB), além de outras lideranças políticas.

Em rápida conversa com o jornal A Cidade, o candidato a vice contou que fez questão de encerrar sua campanha na região, uma vez que nasceu em Tanabi. Assim, na manhã de hoje ele passou por Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga e encerrou a agenda em São José do Rio Preto.