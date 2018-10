Tiririca havia desistido da candidatura no fim de 2017 por se dizer "decepcionado com a Câmara"

publicado em 08/10/2018

Tiririca foi eleito deputado federal (Facebook/Tiririca)

Após voltar atrás no jejum da política, o candidato a deputado federal Tiririca (PR-SP) foi reeleito com 445.521 mil votos, cerca de 2,15% do total, para o seu terceiro mandato. Em Votuporanga, ele obteve 499 votos.

Além dele, nomes como Eduardo Bolsonaro (PSL), Joice Hasselmann (PSL), Celso Russomano (PRB) e Kim Kataguiri (DEM) também foram eleitos.