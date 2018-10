Ruas e calçadas da cidade amanheceram sujas de material impresso de candidatos; prática é caracterizada como crime eleitoral com possibilidade de detenção e multa

publicado em 07/10/2018

Gari de Votuporanga reclama da sujeira de santinhos nas ruas (Foto: Jornal A Cidade)

Da redação

Mais uma vez, como em todas as eleições, as ruas de Votuporanga próximas a locais de votação amanheceram sujas de material impresso de candidatos. Quem mais sofre com toda essa sujeira, que inclusive é crime eleitoral, são os garis da cidade. São deles o trabalho de limpar todas as vias da cidade durante e pós-eleição.

Próximo a escola Manoel Lobo, o gari Pedro Rodrigues, funcionário da Converd, limpava as ruas indignado com a falta de respeito dos candidatos e cabos eleitorais com a população. "É uma falta de respeito não só com a gente que varre a rua, mas com todos moradores da cidade. Está demais este ano, o pessoal político precisa ter vergonha e fazer as coisas como a lei manda", disse o gari enquanto recolhia santinhos do chão.

O gari pediu providências das autoridades competentes para que os candidatos sujões sejam punidos. "A lei tem que ser cumprida. Tem que multar pesado esses candidatos. A gente sofre com isso. Ficamos o dia todo recolhendo santinhos, que de santinhos não tem nada. Estamos no século 21 e precisamos de um país mais civilizado", concluiu Pedro Rodrigues.

Crime eleitoral