Segundo informações, as urnas começaram a travar e não registravam a tecla "Confirma"; votação atrasou para começar

publicado em 07/10/2018

Duas urnas apresentaram problemas na Escola Cícero, mas foram rapidamente revisadas e trocadas (Foto: Jornal A Cidade)

Fábio Ferreira

Logo nas primeiras horas após as portas dos locais de votação serem abertos a população, duas urnas eletrônicas apresentaram problemas em Votuporanga. As seções 156 e 128 da Escola "Prof. Cícero Barbosa Lima Junior", localizada na rua Brasília, 3474, no Vale do Sol, tiveram atraso de cerca de 1h até liberar as urnas para votação.

Segundo informações, as urnas começaram a travar e não registravam a tecla "Confirma". Por este motivo, foi atrasado em média 1h. A votação que era para começar em uma das seções as 8h, começou por volta das 9h. Os problemas foram imediatamente solucionados. Uma das urnas foi trocada e a outra revisada. A votação seguiu normalmente nas seções após a solução dos problemas.

De acordo com a diretora da escola, Benedita Luiza, a votação acontece normalmente na escola. "Tudo foi solucionado rapidamente e a votação seguiu tranquilamente, tudo normal", disse no micrfone da Rádio Cidade.