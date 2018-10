Evento foi promovido pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), campus São José do Rio Preto, na última sexta-feira (dia 19)

publicado em 23/10/2018

O docente da UNIFEV e do Colégio Unifev Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp participou, na última sexta-feira (dia 19), do III Congresso Brasileiro de Ensino e Processos Formativos, realizado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus São José do Rio Preto.

Na oportunidade, Stipp apresentou um trabalho sobre o uso de imagens no ensino de História para surdos. De acordo com o docente, a pesquisa tem o objetivo de potencializar a inclusão/integração entre alunos surdos e ouvintes.

“O trabalho busca apresentar uma prática didática, que priorize a utilização de fontes visuais para promover o debate histórico. A sequência é apresentada em três materialidades distintas: física, impressas em pranchas de vinil; digital, em apresentações PowerPoint; e online, adaptável às plataformas Moodle, Google Classroom ou, até mesmo, às redes sociais”, explicou.

Nessa edição, o evento abordou a pesquisa, o ensino e os processos formativos no atual contexto brasileiro, com foco para a questão da diversidade.