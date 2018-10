Solenidade reuniu autoridades, representantes da comunidade interna e externa e a imprensa, para apresentar os novos gestores do triênio 2018-2021

publicado em 19/10/2018

A nova Diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e da Fundação Radio Educacional de Votuporanga (FREV), gestão 2018-2021, presidida pelo advogado e Prof. Dr. Celso Penha Vasconcelos, mais o Conselho Fiscal e o Conselho de Curadores foram empossados na noite da última quarta-feira (dia 17), em cerimônia realizada no Espaço Unifev Saúde.

Na ocasião, compuseram a mesa de autoridades o Diretor-Presidente; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o Promotor de Justiça e Curador de Fundações, Dr. João Alberto Pereira; o Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Votuporanga, Dr. Reinaldo de Souza; o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho; e o Presidente da Câmara de Vereadores, Osmair Ferrari; e o Provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana (Torrinha). A solenidade contou, ainda, com a presença de autoridades acadêmicas, presidentes e membros de associações e entidades, clubes de serviço, lojas maçônicas e a imprensa.

O evento, além de celebrar o início dos trabalhos da atual gestão, foi palco para o anúncio de novidades. Uma delas, é a reformulação da parceria entre a FEV e o OBA Festival, que premiará com um abadá os dois melhores alunos de cada uma das turmas dos cursos de graduação com um ingresso para curtir uma noite do maior Carnaval do Estado.

A cerimônia também foi marcada pela apresentação do Conselho Consultivo, uma novidade da Fundação Educacional de Votuporanga. O Conselho é composto por líderes de diversos segmentos do município, cujo objetivo é contribuir para a realização de uma gestão mais democrática e participativa, sendo eles: Adelino Ferrari; Alício Simioli; Atilio Pozzobom; Carlos Humberto Tonani Marão; Edson Prates; Jerônimo Figueira da Costa; Luiz; Augusto de Oliveira; Luiz Bressan; Luiz Fernando Goes Liévana; Nasser Marão Filho; Ricardo Zoccal; e Valdecir Merlotti.

Abrindo os discursos, o Presidente da FEV/FREV agradeceu o apoio que tem recebido das autoridades, instituições e demais entidades que compõem o Conselho de Curadores e reiterou a importância da união entre a FEV, a Prefeitura e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), entre outras importantes representatividades do município.

De acordo com Vasconcelos, um dos principais desafios de sua Diretoria é resgatar o número de alunos que tem diminuído nos últimos anos em todas as Instituição de Ensino Superior (IES) brasileiras, devido ao cenário econômico incerto do País, que trouxe reflexos negativos para a área da Educação.

“Para superar este desafio, iniciamos um planejamento que terá como foco a valorização dos nossos alunos e professores. Para tal, foi designada uma comissão composta por dois diretores, alguns professores e líderes acadêmicos, que estão trabalhando na elaboração de projetos específicos para a captação desses estudantes, que inclui, também, o estudo de novos mercados”.

Outra ação já colocada em prática pela Diretoria se refere aos setores administrativos, que engloba uma remodelação na área de Recursos Humanos, para que seja viabilizada, a partir de janeiro de 2019, a implantação do programa para a certificação do ISO 9001. “Certamente, este projeto contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos pela UNIFEV e ampliará o reconhecimento externo da Instituição”, completou.

Na sequência, o Juiz de Direito reiterou a importância da parceria entre os mais diversos segmentos da sociedade para que a Instituição alcançasse o patamar em que se encontra. “A mídia tem divulgado, diariamente, o intenso trabalho do Centro Universitário de Votuporanga. Informações que revelam a importância e o comprometimento de todas as pessoas que desta Instituição fazem parte, direta ou indiretamente. Estatísticas positivas e boas notícias não vêm do nada. Elas são a solidificação dos resultados e é esse o trabalho que a gestão deve manter, dando exemplo de honestidade e seriedade”.