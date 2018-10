Após audiência pública, a Prefeitura Municipal aprovou ontem o Estudo de Impacto de Vizinhança para a construção do empreendimento

publicado em 16/10/2018

Os diretores da loja Havan estiveram ontem em Votuporanga para tratar sobre a instalação na cidade (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

Diretores da loja Havan es tiveram ontem em Votuporanga para dar prosseguimento ao processo de instalação na cidade. Na oportunidade, eles visitaram o terreno e foram comunicados que foi aprovado do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

A empresa também já apresentou o projeto arquitetônico, que está em análise para o Alvará de Construção, última etapa ante do início das obras.

Na manhã de ontem, o Poder Executivo realizou uma audiência pública para a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal da Cidade, localizada na rua São Paulo, 3.741, no Centro. A documentação referente ao processo está disponível para eventuais consultas na Secretaria Municipal de Planejamento, na rua São Paulo, 3815, no Patrimônio Velho.

A reunião teve o objetivo da aprovação da Havan Loja de Departamentos, que será implantada em um imóvel com área de 13.500,00 m² e terá área construída de 6.661,34 m². O empreendimento ficará na avenida Nasser Marão, esquina com a rua Walfrido José Farinazzo.

De acordo com o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), incentivador da instalação da loja na cidade, os diretores já contrataram uma empresa para realizar a terraplanagem do local, portanto as obras devem começar o quanto antes possível.