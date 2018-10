Idealizada pelo Museu da Diversidade Sexual, mostra agora será exibida durante a Virada Cultural Paulista no Centro de Convenções

publicado em 31/10/2018

Alvo de protestos e cancelada no FLIV, "Todos Podem ser Frida" será agora exibida no município (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante o anúncio da realização da Virada Cultural Paulista em Votuporanga nos próximos dias 10 e 11 de novembro, na manhã desta quarta-feira, no Centro Cultural, a secretária de Cultura e Turismo Silvia Stipp aproveitou para divulgar o retorno da exposição "Todos Podem ser Frida", que após muita polêmica foi cancelada no FLIV 2018.

Idealizada pelo Museu da Diversidade Sexual, em 2014, a mostra reúne retratos de modelos inspirados na artista plástica mexicana e propõe ao público uma experiência interativa. A exposição agora será realizada na pinacoteca (piso superior) do Centro de Convenções, no dia 10 (sábado), das 16h à meia- noite, e no domingo, das 16h às 20h.

Polêmica

O Fliv 2018 receberia a exposição “Todos Podem ser Frida”, porém a atividade foi cancelada. O Museu da Diversidade Sexual se posicionou sobre a não realização e se manifestou, com pesar, sobre o ocorrido.

Veículos de comunicação bastante conhecidos no país como Folha de São Paulo, jornal O Globo e Catraca Livre noticiaram sobre a polêmica em Votuporanga.