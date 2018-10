Desde 2017, Votuporanga é um Munícipio de Interesse Turísticos e integra a Região Turística “Maravilhas do Rio Grande”

publicado em 26/10/2018

O evento aconteceu no Parque Aquático Thermas dos Laranjais (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Na última quinta-feira (25/10), a Prefeitura de Votuporanga foi representada no evento Integra Turismo SP, realizado em Olímpia, com a presença do Secretário Estadual de Turismo, Junior Aprillanti. Da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, participaram a chefe do Departamento de Turismo, Marinês da Silva Manhani Lima, e o chefe do Setor do Desenvolvimento de Atividades Turísticas, o turismólogo, Alexandre Mioto da Costa.

O evento, que aconteceu no Parque Aquático Thermas dos Laranjais, foi dirigido aos gestores relacionados com a atividade turística, conselheiros municipais, empreendedores e investidores. Fizeram parte da programação, a apresentação do Plano Nacional de Turismo, do Programa Prodetur + Turismo e Marketing de Destinos e de outros programas de capacitação.

O Integra Turismo SP teve participações do Jepoe (Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual), Via Rápida e Etecri (Escola de Técnicas de Economia Criativa), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; Sutaco (Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades), APL (Arranjos Produtivos Locais), Investe SP, Desenvolve SP, programa Chega+ da Jucesp, Fundação Florestal, Destinos Inteligentes pelo Senac e das áreas de Cadastur, Regionalização, Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos da SETUR/SP) e Conselhos de Turismo.

O evento também contou com a presença da Secretária-adjunta de Turismo, Bianca Colepicolo, o coordenador de Turismo do Estado de São Paulo, Vanilson Fickert, e o presidente da Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico (Amitur), Jarbas Favoretto.