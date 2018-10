O prefeito João Dado negou veementemente e lamentou a declaração do deputado estadual Carlão Pignatari

publicado em 29/10/2018

Prefeito João Dado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado negou veementemente e lamentou a declaração do deputado estadual Carlão Pignatari que o acusou de obrigar Secretários e cargos em comissão a votar em Márcio França.

Em reunião na manhã desta segunda-feira (29), o prefeito expôs o fato ao secretariado. Todos rechaçaram a notícia falsa e, de pronto, fizeram declarações, de forma absolutamente espontânea e de próprio punho, afirmando que tal pressão ou obrigatoriedade de voto e trabalho político jamais foram requeridas pelo prefeito.

Num exercício de democracia, o prefeito reafirmou que apoiou a candidatura de Márcio França como um agradecimento a tudo o que o candidato fez por Votuporanga. Em seis meses à frente do Governo do Estado, França enviou ao município mais de R$ 11 milhões em verbas que tornaram realidade, por exemplo, o recapeamento da Zona Norte e a doação do terreno do DER para a Prefeitura.

O apoio de João Dado a França era, inclusive, de conhecimento de João Doria. O prefeito recebeu Doria em visita ao município num dos atos de campanha e foi reconhecidamente agradecido por Doria que entendeu tal escolha e agradeceu o respeito do chefe do Executivo em recebê-lo. Dado destaca ainda que 59% dos eleitores de Votuporanga votaram em João Doria e é, em nome deles, que o Administrador pedirá recursos e toda a ajuda para o município.