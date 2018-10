Cidade

Curso de Medicina Veterinária da UNIFEV participa do 12º INTERACÃO

Evento, gratuito, foi realizado em parceria com o Interact Club de Votuporanga, no último sábado (dia 20), no Parque da Cultura

publicado em 22/10/2018

O evento, gratuito, foi realizado em parceria com o Interact Club (Foto: Divulgação/Unifev) Os alunos do curso de Medicina Veterinária da UNIFEV participaram do 12º INTERACÃO. O evento, gratuito, foi realizado em parceria com o Interact Club de Votuporanga, no último sábado (dia 20), no Parque da Cultura. Na oportunidade, os estudantes recepcionaram os visitantes com informações e orientações em prol da conscientização contra os maus-tratos aos animais. Segundo o coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, a iniciativa promove a reflexão sobre o tema. “A questão é relevante e, cada vez mais, precisa ser levada a sério. É importante ter um momento disponível para o esclarecimento e a conscientização acerca do assunto. É muito bom aproximar os alunos da comunidade e observar o desenvolvimento de cada um”, ressaltou. Durante a ação, o evento também contou com sorteio de brindes, concursos e mutirão de vacinação.

