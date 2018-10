Cras Sul fará o Festival nos próximos dias 28 e 29 e, no Cras Norte, evento será dia 05 de dezembro

publicado em 30/10/2018

o evento contou com 19 apresentações de dança, música, mostra de artesanato e desenho e grafitagem (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Promover integração e elevar a autoestima do público atendido são alguns dos objetivos das ações desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social, da Prefeitura de Votuporanga. Visando essas e outras finalidades, o Cras Leste realizou, na última semana, mais uma edição do seu tradicional Festival de Talentos, em frente à unidade, localizada na Rua Parecis, bairro São Damião.

Com público de cerca de 300 pessoas, o evento contou com 19 apresentações de dança, música, mostra de artesanato e desenho e grafitagem. Entre as atividades realizadas com a população destacam-se recreação e lazer com pipoca, algodão doce, churros, água, refrigerante, cama elástica, pintura de rosto, escultura de bexiga, brincadeiras com Keka e Cia e animação musical com a Banda Gênius. Todos os artistas que se apresentaram foram contemplados com medalhas e sorteio de brindes, doados por comerciantes da cidade.

O Festival de Talentos foi aberto a todos os públicos para estimular a interação e a convivência familiar e comunitária, valorizar a cultura local e incentivar as potencialidades artísticas do público atendido.

O Festival acontecerá também nos outros dois Cras existentes na cidade. Nos próximos dias 28 e 29 de novembro, quem recebe as atividades é o Cras Sul, que tem uma grande população, dessa forma, o primeiro dia será apenas para as apresentações e o segundo, a divulgação do resultado. Já no Cras Norte, o Festival será no dia 05 de dezembro.

Os Cras, unidade pública da Secretaria de Assistência Social, oferta serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo responsável pelo atendimento e acompanhamento de famílias e segmentos em situação de vulnerabilidade social residentes no seu território de abrangência.

Axé Criança

O evento contou com a presença do projeto Axé Criança, da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, coordenado pela educadora física Maria Madalena Moreira. O grupo se apresentou com o ritmo Afoxé.

Há dez anos, o projeto Axé Criança vem incentivando crianças e adolescentes a construírem um novo projeto de vida e já atendeu aproximadamente 800 alunos que têm acesso a várias linguagens artísticas com finalidades educativas e culturais. Dentre outros, o objetivo é resgatar, valorizar e disseminar a cultura afro sempre com o olhar voltado pra temática do racismo preconceito e intolerância.