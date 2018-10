Alunas do curso entregaram roupas para a unidade, que irá comercializar as peças a preços populares

publicado em 31/10/2018

Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Já pensou em costurar roupas, com muita solidariedade e amor? Assim foram nas aulas do curso de Corte e Costura do CTMO em parceria com Senac Votuporanga. A turma colocou todo conhecimento na prática, pensando nos pacientes da Santa Casa.

O grupo confeccionou as peças e entregou para o Bazar do Bem. No total, foram nove itens: uma saia, uma calça pantacur, três vestidos, três shorts e uma blusa infantil. “Fizemos em dois dias. Eu sou voluntária do Bazar e dei a ideia de colaborar com o Hospital. Todos prontamente aceitaram, por entender a importância da Instituição para Votuporanga”, disse a aluna Maria Helena Breviglieri.

O curso faz parte do programa de Educação Profissional da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, por intermédio do CTMO, contratado pela Prefeitura de Votuporanga junto ao SENAC. Maria Helena falou sobre a doação. “Para mim, é uma alegria ainda maior. Como voluntária da unidade, sei o quanto o Bazar faz a diferença para a Santa Casa. Tenho certeza que esta colaboração trará recursos para Hospital”, complementou.

A presidente do Bazar do Bem, Carla Angélica Cândido, agradeceu o Senac. “É uma Instituição muito parceira de nós, todos os cursos atuam em prol do Hospital direta ou indiretamente. Receber esta doação é muito especial, por vermos toda dedicação e talento destas alunas, que confeccionaram pensando em nos ajudar”, destacou.

As peças serão comercializadas a preços populares na unidade. O Bazar do Bem vende diversos produtos, tanto novos, quanto usados, que são adquiridos por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização da Instituição, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as colaborações. “Fico orgulhoso de ver todo o empenho das voluntárias, que nos auxilia potencialmente na manutenção dos nossos atendimentos, proporcionando o que há de melhor e moderno na assistência hospitalar para nossos assistidos”, ressaltou.