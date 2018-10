Cidade sediará corrida no dia 02 de dezembro; interessados em participar podem se inscrever

publicado em 14/10/2018

A prova reuniu atletas de toda a região e também da cidade de Cassilândia, no Mato Grosso (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A equipe de corrida da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/AVOA/POTY/UNIFEV participou, no último domingo (14/10), da 6ª Corrida de Pedestre de Meridiano, em comemoração ao aniversário da cidade. A prova reuniu atletas de toda a região e também da cidade de Cassilândia, no Mato Grosso.

Com percurso de 8km para os homens, a equipe votuporanguense garantiu ótimos resultados. Na categoria 40 a 44 anos, José Donizete de Oliveira, conquistou medalha de ouro. José Augusto ficou com o bronze, seguido de Daniel Moretti e João Bocato, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Tarcisio Pelicer subiu no lugar mais alto do pódio na categoria 35 a 39 anos. Na mesma categoria, Fernando Cruz ficou em sexto. Na categoria 30 a 34 anos, Flavio Santos garantiu o quarto lugar.

Em primeiro lugar na categoria acima de 70 anos, ficou o experiente João Catarim. Na categoria 50 a 54 anos, vários atletas obtiveram bons resultados. O segundo lugar ficou para Carlos Alberto de Souza, seguido por Antonio Sanches, em segundo, e Osmani Borba, em quinto.

Na categoria 45 a 49 anos, os resultados vieram dos atletas Aldair Macedo, na segunda colocação e Silvio Bocato, na quinta.

A equipe feminina que percorreu 6km também conquistou boas classificações. Carolina Gonçalves garantiu o ouro ficando na primeira colocação geral. Já na categoria acima de 60 anos, Izabel Pereira Rocha também ficou com o lugar mais alto do pódio, seguida de Luzia Aguiar, que se classificou em segundo.

A atleta Railda Buchi também conquistou a segunda colocação, mas na categoria 50 a 55 anos, que reservou o quarto lugar para Arlete Mendes dos Santos.