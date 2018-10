Sorteio foi promovido na manhã desta quarta-feira (17/10); entrega dos prêmios será no dia 24 de outubro, no auditório da entidade

O sorteio foi na manhã de hoje (17), na Praça Cívica (Concha Acústica) (Divulgação/ACV)

A quarta-feira (17/10) começou com sorte para sete consumidores sorteados na campanha “Conectados com a diversão”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga. A ação incentivou as vendas de 1 a 13 de outubro e marcou a comemoração do Dia das Crianças. O sorteio foi na manhã desta quarta-feira (17/10), na Praça Cívica (Concha Acústica).

Este ano, a iniciativa buscou levar movimento e brincadeiras diferenciadas para as crianças. Quem comprou nas lojas participantes e preencheu corretamente o cupom concorreu a um patins, uma bicicleta, uma mesa pebolim, um kit basquete, uma mesa ping pong, um skate e um hoverboard.

“Para cada campanha pensamos em algo diferente e que vai encantar os consumidores. Agora, já estamos preparando a ação de fim de ano, que é uma das mais aguardadas pela população”, lembrou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. A referência regional do comércio de Votuporanga foi mais uma vez confirmada, com consumidores de outras cidades sorteados na campanha.

Relação dos contemplados