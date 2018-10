Entrega será às 9 horas, no auditório da Associação Comercial; parceria prevê novo serviço gratuito oferecido aos associados e que envolverá alunos do Centro Universitário de Votuporanga

publicado em 23/10/2018

Na oportunidade, a Associação Comercial de Votuporanga também anunciará uma nova parceria com a Unifev, que beneficiará gratuitamente os associados (Foto: Divulgação/ACV)

Os sete sortudos da campanha “Conectados com a diversão” receberão os prêmios nesta quarta-feira (24/10), às 9 horas, no auditório da entidade, em uma cerimônia que promete ser prestigiada por diretores da ACV, empresários e autoridades.

“Estamos sempre inovando e planejando ações que possam colaborar com o rendimento dos nossos lojistas. A novidade que será lançada nesta quarta-feira, reforçará o cuidado que temos com todos que fazem o sucesso do comércio acontecer”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A campanha “Conectados com a diversão” movimentou as lojas de Votuporanga de 1 a 13 de agosto. Além de consumidores da cidade, a ação também contou com pessoas de outros municípios da região.