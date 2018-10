Evento, realizado entre os dias 2 e 26 de outubro, é resultado da parceria entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda

publicado em 31/10/2018

Para o encerramento do evento, foi realizada uma batalha de Slam (Foto: Divulgação/Unifev)

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda da UNIFEV realizaram, entre os dias 22 e 26 de outubro, suas Semanas Acadêmicas. A parceria entre as graduações ganhou o nome de Se essa ideia fosse minha e teve como tema o texto Nó, de Rosana Fernandes e José Menna, retirado do livro Abecedário de criação filosófica.

Reunidos em 13 grupos distintos, os universitários desenvolveram diversas atividades, entre elas, projetos arquitetônicos, fotografias, vídeos, paródias musicais e materiais de identidade visual. Esses quesitos resultaram em pontos, que foram somados durante toda a semana.

Para o encerramento do evento, foi realizada uma batalha de Slam. A competição consistiu na apresentação de pequenos poemas de, no máximo, 15 segundos, que foram avaliados pelos docentes de ambos os cursos.

A equipe Beibe do Biru Leibe-Leibe foi a grande vencedora da semana. Como prêmio, todos os integrantes ganharam uma viagem para um hotel fazenda, em Cardoso. O segundo e terceiro lugar ficaram com os grupos Moiras e Bug House, respectivamente.