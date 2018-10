Para comemorar 72 anos da entidade e Dia das Crianças, terá atividades lúdicas e bolo, na Praça Cívica; sábado será o último dia para participar da campanha “Conectados com a diversão”

publicado em 11/10/2018

Este sábado (13/10) é o último dia para que consumidores participem da campanha do Dia das Crianças promovida pela ACV, “Conectados com a diversão” (Foto: A Cidade)

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV inovou mais uma vez. Neste sábado (13/10), quando as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, a população poderá participar a partir das 10h, na Praça Cívica, de um dia de recreação, com brincadeiras, bolo e música. O evento marcará a comemoração dos 72 anos da entidade e também o Dia das Crianças, já que será o último dia para participar da campanha “Conectados com a diversão”.

Quem passar pela Praça Cívica (Concha Acústica), será surpreendido com brincadeiras com palhaços e atividades lúdicas como pintura facial, escultura de bexigas, além de brinquedos infláveis e cama elástica. A população também será servida com pipoca, algodão doce. Um bolo de 7,20 metros marcará a comemoração do aniversário da entidade.

Também é presença confirmada os bonecos Acvito, Saevinho, 4Ps e Zé Gotinha. A animarção ficará por conta da corporação musical Zequinha de Abreu.

“Pensamos em um dia de atividades que envolva os nossos associados, comerciários e a população. Estão todos convidados a cantar junto com a gente o tradicional ‘parabéns para você’ e a participar de mais este momento”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.





“Conectados com a diversão”

Este sábado (13/10) é o último dia para que consumidores participem da campanha do Dia das Crianças promovida pela ACV, “Conectados com a diversão”. Quem comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositar nas urnas da ação, concorrerá a sete prêmios: um patins, uma bicicleta, uma mesa pebolim, um kit basquete, uma mesa ping pont, um skate e um hoverboard. O sorteio será no dia 17 de outubro, às 8h30.