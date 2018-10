A expectativa da Associação Comercial de Votuporanga é que as lojas lucrem de 5% a 10% a mais que no mesmo período do ano passado

publicado em 19/10/2018

Para aumentar ainda mais as vendas, todos os anos a Associação Comercial de Votuporanga promove ações voltadas para o fim de ano (Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Com o fim de ano chegando, as lojas do comércio de Votuporanga já se preparam para as vendas. Segundo dados da Associação Comercial (ACV), a expectativa é que as vendas cresçam entre 5% e 10% na comparação com o mesmo período do ano passado.

“A expectativa leva em consideração diversos fatores e pesquisas que têm mostrado uma evolução no volume de compras e de recuperação de crédito”, afirmou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

De acordo com o presidente da entidade, o comércio é forte, diverso e atende toda a região, sendo que, de maneira geral, todas as lojas se beneficiam com o período, com destaque para setores como lojas de roupas, presentes e brinquedos.

“Os nossos associados se preparam para o período, fazendo compras antecipadas, preparando ofertas, decoração da loja, entre outras inovações”, explicou.

Para aumentar ainda mais as vendas, todos os anos a Associação Comercial de Votuporanga promove ações voltadas para o fim de ano, como a campanha com sorteio de prêmios especiais, que já é aguardado por toda a população, programação cultural, entre outras.

“Fatores como esse, bem como horário especial, a diversidade do nosso comércio e as ofertas para o período, atraem o consumidor local e também de outras cidades da região, já que o comércio de Votuporanga é referência regional”, contou o presidente da entidade.