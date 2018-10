Gradil da quadra já foi retirado, piso e banheiros também recebem melhorias; obra conta com recursos do Estado, cujo convênio foi assinado pelo Governador Márcio França, em junho

publicado em 24/10/2018

O espaço não recebia reforma desde o final da década de 90 (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga já começou a reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no CSU (Centro Social Urbano), Zona Sul da cidade. A empresa contratada para executar a obra já retirou o gradil que ficava no entorno da quadra e começou os reparos no piso e a reforma geral dos banheiros. O espaço não recebia reforma desde o final da década de 90.

A obra proporcionará melhorias significativas para o Ginásio receber as inúmeras competições realizadas durante o ano todo e também os projetos esportivos em diversas modalidades que a Prefeitura oferece gratuitamente a toda população.

Também farão parte da reforma pintura geral interna e externa; instalação de 800 assentos nas arquibancadas; reforma geral dos banheiros, incluindo as partes elétricas, hidráulicas e revestimento; substituição de alguns vidros e esquadrias; instalação de placar eletrônico; e melhoria na qualidade da iluminação interna com instalação de refletores de LED.

A obra conta com recursos do Governo do Estado, cujo convênio foi assinado pelo Governador Márcio França, na presença do Prefeito João Dado, no final de junho. Em setembro, o Prefeito assinou a ordem de serviço, autorizando o início dos trabalhos. No total, o investimento será de R$ 280 mil, sendo R$ 250 mil do Estado e o restante como contrapartida do Município.