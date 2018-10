nício da obra foi autorizado pelo Prefeito João Dado na última semana; no total, mais de 71 mil m² de ruas e avenidas receberão a melhoria

publicado em 04/10/2018

nício da obra foi autorizado pelo Prefeito João Dado na última semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Ruas e avenidas da Zona Norte de Votuporanga começaram a receber a obra de recapeamento nesta quinta-feira (4/10) com investimento na ordem de R$ 1,8 milhão de recursos vindos integralmente do Governo do Estado, por intermédio de articulação realizada pelo Prefeito João Dado. Os trabalhos tiveram início pela Avenida Pedro Madrid Sanches, no Park Residencial Colinas. No total, mais de 71 mil m² de vias em 49 trechos receberão a melhoria.

Serão contemplados 51 quarteirões de trechos de ruas dos bairros Pozzobon, Conjunto Habitacional Brisas Suaves, Parque Residencial Santa Amélia, Conjunto Habitacional João Albarelo, Jardim Residencial Prado, Conjunto Habitacional Vereador José Nunes Pereira, Jardim Canaã, Park Residencial Colinas, além de trechos das avenidas marginais do 2º, 3º, 4º e 5º Distritos Industriais.

O início da obra foi autorizado pelo Prefeito na última semana, na presença de representantes da empresa CMB Engenharia contratada pela Prefeitura para executar o serviço. Na ocasião, o diretor da empresa, Gilberto de Moraes, afirmou que concluirá o trabalho ainda neste ano, até o final da primeira quinzena de dezembro.

“Iniciamos nosso Governo com diversas ruas que necessitavam de recape. Começamos as melhorias pela região sul, por onde recapeamos quase 40 mil m² de vias e, agora, partimos para a zona norte, com quase 72 mil m² de ruas. É Votuporanga crescendo, tendo suas ruas cada vez em melhores condições, com trânsito mais seguro, atraindo turistas e melhorando a qualidade de vida da nossa gente”, finalizou o Prefeito João Dado.

Economia