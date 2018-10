Quem comprar nas lojas participantes até 13 de outubro concorrerá a diversos prêmios; ação impulsionará vendas no comércio, que é referência regional

publicado em 01/10/2018

O sorteio será no dia 17 de outubro, às 8h30, na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” (Foto: Comunicativa)

Os consumidores que comprarem os presentes do Dia das Crianças nas lojas associadas da ACV – Associação Comercial de Votuporanga concorrerão a sete prêmios que serão sorteados pela entidade. A campanha segue até o dia 13 de outubro, quando as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês.

Ao comprar nas lojas participantes, preencher corretamente o cupom e depositá-lo nas urnas da campanha, a população participará da ação “Conectados com a diversão”, que sorteará um patins, uma bicicleta, uma mesa pebolim, um kit basquete, uma mesa ping pont, um skate e um hoverboard. O sorteio será no dia 17 de outubro, às 8h30, na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado”.