Centro de Proteção da Vida Animal ministra palestra para turma do Projeto “Soldado Mirim”; carinho e respeito aos animais foram assuntos bastante discutidos no evento

publicado em 29/10/2018

O evento contou com a presença da primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas dos animais que passam a viver, por diferentes motivos, sob o domínio do homem é o objetivo do Bem-Estar Animal. Este foi o tema principal da palestra ministrada pela Chefe da Divisão da Proteção à Vida Animal, Neide Romani Covre, na sede do Tiro de Guerra 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”, aos 80 alunos do Projeto “Soldado Mirim”. O evento realizado no último sábado (27/10) contou com a presença da primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho.

Sob o comando do Chefe de Instrução Sargento Heroíto Gomes, as crianças ouviram atentamente as informações passadas durante a aula.

“A iniciativa desse trabalho de disseminar assuntos relacionados ao bem-estar e proteção animal tem o intuito de, através da conscientização das crianças e adolescentes, reduzir cada vez mais o índice de abandono e de maus-tratos aos animais domésticos em nossa cidade”, explicou Mônica.

Para a palestrante, cada vez mais a comunidade reconhece a importância de zelar pelos animais. O bem-estar animal tem impacto direto na saúde pública e na sustentabilidade do planeta. “As inter-relações entre o Homem, o Animal e o Ambiente são tão importantes que, atualmente, são reconhecidas como Saúde Única. Combater as causas dos maus-tratos e evitar suas consequências para o sofrimento animal é a missão de todos nós, como cidadãos”, esclareceu Neide.

Desde o início de 2017, a Prefeitura vem implantando uma série de ações no combate aos maus-tratos e a proteção animal. São iniciativas que, antes, nunca tiveram atenção por parte do Poder Público e que, hoje, já estão sendo colocadas em prática pelo programa de proteção à vida animal, implantado no Governo do Prefeito João Dado com criação de Lei Municipal que tem se tornado modelo para muitas cidades do Brasil.

Recanto dos Focinhos

Uma das ações que está em fase de implantação é a construção da sede que irá acolher e abrigar animais denominada de Recanto dos Focinhos. A unidade está sendo erguida em uma área de 28,7 mil m² localizada às margens da Estrada Municipal VTG 342, próxima ao Centro de Zoonoses, no 6º Distrito Empresarial. Todo o projeto, bem como materiais e mão de obra utilizados são da Prefeitura.

A área já conta com um galpão de mais de 700 m² onde estão sendo construídos diversos canis e gatis, uma sala veterinária onde serão realizados os atendimentos médicos, recepção, banheiros, depósito e zeladoria. No total desta primeira etapa, serão construídos cerca de 1.200 m² de área.

Conheça as 5 Necessidades Fundamentais dos Animais:

1- Livres de Fome e Sede: Água sempre limpa e fresca, na quantidade, qualidade e frequências ideais. Ração e alimentação de boa qualidade, em vasilhas sempre muito, muito limpas.

2- Livres de Desconforto: Proteção contra o sol, o vento, a chuva, intempéries, temperaturas confortáveis para a espécie, superfícies adequadas para proporcionar conforto. Animais selvagens colocados em recintos pequenos, como gaiolas, por exemplo, não estão exercendo essa liberdade.

3- Livres de Dor, Sofrimento e Doença: Cuidados com a saúde física do animal. Como? Pela prevenção e tratamento rápido. Vacinas sempre em dia, vermifugação, livre de parasitas, doenças em geral, com orientações e assistência pelo médico veterinário. A saúde do animal tem impacto na saúde dos seres humanos e também no ambiente. Todo cuidado é pouco!

4- Livres de Medo, Angústia e Estresse: Condições de vida e tratamento que evitem situações negativas e sofrimentos mentais. Os sentimentos negativos fazem o animal sofrer muito. Atenção, carinho, amor, compreensão e respeito! Sentimentos positivos somente fazem bem. Todos merecem ser tratados com dignidade.