Declaração polêmica do deputado Carlão Pignatari foi dada ao vivo na Cidade FM

publicado em 28/10/2018

Rodrigo Garcia, Carlão e João Dória (Foto: Facebook/Carlão Pignatari)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

No momento da oficialização de que João Doria venceu a eleição para governador do Estado de São Paulo, na noite deste domingo (28), o deputado estadual Votuporanguense, Carlão Pignatari (PSDB) falou ao vivo com a Cidade FM. O parlamentar alfinetou o prefeito João Dado (SD), que apoiou o candidato derrotado Márcio França (PSB) e disse que o chefe do Executivo obrigou secretários e outros mais a pedirem voto para França.

Sobre a campanha, Carlão afirmou que em Votuporanga o prefeito Dado fez um trabalho "enorme" em favor de França, “obrigando cargo de comissão, secretários municipais, todos eles a pedir voto, mas nós conseguimos ganhar”.

Carlão disse que estava ao lado de João Doria, Rodrigo Garcia (DEM) e outras lideranças comemorando a vitória do candidato do PSDB. “Foi uma campanha dificílima para nós, de um jogo pesado de máquina do governo, mas eu acho que o bem venceu o mal”, falou.