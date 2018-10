Questionado sobre a avaliação dos eleitos, ele disse que avalia como um momento positivo

publicado em 28/10/2018

Renatão ao lado de Carlão Pignatari e Rodrigo Garcia (Foto: Divulgação)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Durante a cobertura das Eleições 2018 da Cidade FM, o vice-prefeito de Votuporanga Renato Martins, o Renatão, foi entrevistado pelo jornalista João Carlos Ferreira. Ele afirmou que “com a vitória de Bolsonaro e Doria, a economia do Brasil vai melhorar muito, e consequentemente a dos municípios”.

Questionado sobre a avaliação dos eleitos, ele afirmou que "avalio como um momento positivo. O município só tem a ganhar e não perde com esse cenário todo”.

O vice-prefeito ressaltou que o resultado da eleição para o Governo do Estado de São Paulo teve apoio do candidato a vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que esteve em Votuporanga na manhã do último sábado (27).

“O Márcio França praticamente só ganhou na capital de São Paulo e na sua cidade, São Vicente, do restante foi a vitória consagrada do João Doria, demonstrando a força do Rodrigo Garcia no interior. É uma força de uma pessoa com vários anos como deputado e secretário, principalmente da Habitação, fazendo um excelente trabalho. Esse é o trabalho do Doria ter escolhido essa brilhante pessoa que é o Rodrigo Garcia e eu tenho certeza que a vitória no interior se deve ao Rodrigo Garcia”, contou.

Renatão ainda lembrou a candidatura de Carlão Pignatari (PSDB). “Votuporanga foi uma das poucas cidades que conseguiu fazer um deputado, então tenho certeza que Votuporanga irá conseguir um trabalho muito grande a frente do cenário nacional”, afirmou.