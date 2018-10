O Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho foi inaugurado com diversas autoridades e atletas

Atletas e torcida acompanharam a inauguração; o investimento na obra foi de cerca de R$ 2 milhões (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Com a presença de autori dades locais, regionais, es taduais e atletas, foi inaugurado na manhã deste sábado, às 8h, o Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, localizado em frente à Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O espaço foi inaugurado durante o Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, evento promovido pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista.

Entre as lideranças presentes, estavam o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Cacá Camargo, o chefe da Casa Civil do Estado, Aldo Rabelo, o deputado federal Fausto Pinato e a prefeita de Parisi, Rosinei Aparecida Silvestrini dos Santos, a Rosinei do Ivo. Todos foram recebidos pelo prefeito João Dado e pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro.

Secretários municipais, o diretor-presidente da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), Celso Penha Vasconcelos, e o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Goes Liévana, o Torrinha, também estiveram no ato. A família do homenageado foi representada por Carlos Alberto Maranho, o Cacau, filho de Saverio, que agradeceu a homenagem.

Em sua fala, Dado garantiu que a obra só foi possível porque Aldo Rebelo, quando era deputado federal, foi responsável pela coordenação da emenda de bancada para liberação de recursos investidos na construção do parque. “Ele destinou R$ 1 milhão, então merece a nossa homenagem porque essa piscina não existe igual em toda a região”, comentou.

O chefe do Executivo agradeceu ainda todo o apoio do secretário Cacá Camargo por todo apoio prestado ao município, em particular a colaboração de mais de R$ 800 mil em recursos, estando ele apenas há cinco meses na direção da pasta.

Rebelo destacou que a obra é para o presente, mas também para o futuro, porque quando é criado um espaço tão importante quanto este em que crianças e adolescentes são inseridas no esporte, “você as incorpora na prática saudável e que protege essa juventude para o futuro, além de formar talentos, o que é uma outra possibilidade”.





A obra

O Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho conta com piscina olímpica obedecendo às medidas oficiais de 50 metros de cumprimento por 25 de largura e 1,8 metro de profundidade. São 2,25 milhões de litros de água. As arquibancadas possuem capacidade para mil pessoas.

Parte da equipe administrativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer trabalhará no espaço, localizado em área de 5 mil m², que conta ainda com bilheteria, dois vestiários, duas salas de aula, laboratório e salas de atendimento, avaliação técnica, manutenção e de coordenação.