Ação, conduzida pela psicóloga da Escola, Jaqueline Albuquerque Gomes de Souza, visa a auxiliar estudantes na hora de escolher a futura carreira

publicado em 24/10/2018

A turma participará de outras discussões com os docentes (Foto: Divulgação/Unifev)

O Colégio Unifev está realizando ao longo deste semestre, com os alunos do 3° ano do Ensino Médio, um projeto voltado à orientação profissional. A ação, cujo objetivo é auxiliar os estudantes na escolha da futura profissão, está sendo conduzida pela psicóloga da Escola, Jaqueline Albuquerque Gomes de Souza.

De acordo com a profissional, a atividade é desenvolvida em duas fases: a primeira, consiste em dar suporte e acolhimento aos alunos, que são norteados sobre os desafios deste importante passo. Já durante a segunda etapa, os participantes são inseridos em uma imersão, junto aos docentes e coordenadores da própria UNIFEV, que têm a missão de apresentar as suas respectivas áreas.

Para dar início aos encontros, os discentes do Colégio participaram de uma conversa com os coordenadores dos cursos de Engenharia Elétrica/Eletrônica e Medicina Veterinária, Prof. Esp. Nelson Bueno Assumpção e Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, respectivamente. Na oportunidade, os professores da Instituição apresentaram os laboratórios utilizados pelos universitários e mostraram as possibilidades de atuação do mercado.

Jaqueline destacou que o projeto possibilita um acompanhamento individualizado, para que o próprio aluno perceba as suas dificuldades e afinidades. “Muitos ficam indecisos na hora de prestar um vestibular, principalmente, na hora da escolha da graduação. Na realidade, mais do que orientar, nós discutimos as possibilidades, os sonhos e mostramos os caminhos que podem ser seguidos. ”