Complexo Esportivo “Mário Covas” recebe evento que reúne duas mil pessoas por dia; 20 cidades confirmaram presença

publicado em 03/10/2018

Entrada é gratuita durante todos os dias do evento (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Votuporanga)

Com tradição e reconhecimento no país, a Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ) realiza a 22ª Exposição Nacional de Orquídeas de 12 a 14 de outubro. O evento tem início na sexta-feira (12), a partir das 8h, com o recebimento das plantas, e segue até domingo (14), no Complexo Esportivo “Mário Covas”. A entrada é gratuita e o horário de visitação nos dias 12 e 13 será das 8h às 20h, e no domingo, das 8h às 16h.

Serão 1,5 mil plantas expostas, com mais de 350 espécies. Além disso, quatro mil mudas ficarão dispostas a comercialização. "Foram confirmados participantes de mais de 20 cidades dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e tantos outros. A nossa mostra faz parte da agenda da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil (CAOB) e, por isso, recebe muitos visitantes", explicou o presidente da AVORQ, Sandro Luiz de Souza.

A expectativa da organização é de que, em média, duas mil pessoas compareçam por dia no “Mário Covas”. "Virão ônibus de várias cidades do entorno, entre eles de Mira Estrela, Paranaíba, Fernandópolis e muitos outros", complementou.

No primeiro dia, 8 juízes da CAOB farão julgamento das plantas expostas a partir das 13h. Cada um analisa um tipo de espécie. A análise dura aproximadamente duas horas, com base no cultivo da orquídea, qualidade e beleza da flor. Já no sábado, às 15h, haverá palestra sobre cultivo e espécies nativas.