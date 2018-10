A consultora de mobilização social da Seja Digital, Thaís Alves, esteve na Cidade FM e falou sobre o evento

publicado em 19/10/2018

A consultora de mobilização social da Seja Digital, Thaís Alves, esteve na Cidade FM e falou sobre o evento (Foto: A Cidade)

Da redação

A Seja Digital realiza hoje e amanhã a Mega Ação Digital em Votuporanga e mais de 50 cidades do Estado de São Paulo. A Cidade FM acompanhará o evento hoje, das 11h às 15h, e amanhã, das 9h às 13h, na Concha Acústica, e realizará promoções, dará brindes e ofertará brincadeiras para toda a população. A Mega Ação é um incentivo para promover a digitalização, já que o sinal analógico terminará no dia 28 de novembro.

A consultora de mobilização social da Seja Digital, Thaís Alves, esteve na Cidade FM e falou sobre o evento. Ela explicou que será uma ação com seis lojas do Centro do comércio de Votuporanga que ofertarão facilidades na hora da compra de conversores, antenas e TVs digitais para quem não tem direito ao kit gratuito oferecido pela entidade.

“Na nossa região a ação vai acontecer em Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul e Fernandópolis. Essa ação é muito bacana, porque todo mundo precisa se digitalizar, não só as pessoas que têm direito ao kit gratuito. Quem não tem direito ao kit vai precisar adquirir conversor, antena ou mesmo comprar uma televisão nova. Nós entramos em contato com o pessoal do comércio de todas as cidades para poder realmente dar prazos e preços especiais nesta ação para a população ter a oportunidade de se digitalizar”, afirmou durante entrevista.

A consultora de mobilização social da Seja Digital afirmou que será fácil identificar as lojas parceiras da ação, porque a população será comunicada sobre quais são as lojas no local do evento. Agentes da Seja Digital estarão no comércio de Votuporanga para orientar a população.

A Cidade FM acompanhará do evento a partir das 11h de hoje. Segundo Fábio Ferreira, diretor da Cidade FM, serão realizadas promoções, brindes e brincadeiras para toda a população. “É uma grande mobilização da Cidade FM para acompanhar a ação da Seja Digital e divulgar o fim do sinal analógico no dia 28 de novembro”, afirmou.

Seja Digital