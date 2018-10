Foco dos atletas agora são os Jogos Abertos, realizado em novembro na cidade de São Carlos

publicado em 17/10/2018

Votuporanga disputou com outras 42 cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Duas competições marcaram o final de semana dos ciclistas da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev de Votuporanga. As atletas da equipe feminina se deslocaram até a cidade de Araraquara e garantiram as três primeiras colocações na final da competição. Já a equipe masculina foi até Assis para disputar a final da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista e garantiu o segundo lugar geral para Votuporanga.

O destaque para a final da Copa Regional ficou por conta do atleta Liniker Padoan Godoy Vilches, que cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, competindo na categoria “Elite”, e garantiu o título de Pentacampeão. Na mesma categoria, Marcos Albieri Maior ficou com o segundo lugar, sagrando-se vice-campeão.

Na Sub-30, o destaque foi o atleta Vinicius Moretti Montoro, campeão da categoria, após garantir o primeiro lugar da última prova, seguido pelos atletas Vinicius Igor de Oliveira e William Aparecido da Cunha Clementino, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Outro atleta que garantiu a medalha de ouro foi o ciclista Arthur Guerzoni Neto, na categoria Master-A, tendo alcançado também a primeira colocação nesta etapa. Na categoria Master-B, o veterano ciclista Edson Antonio Pistilli não pode estar presente devido a uma queda no treinamento durante a semana, porém, devido seu desempenho nas etapas anteriores, o mesmo também conseguiu o título de campeão.

Marcelo Henrique Beraldi, na categoria Esporte, foi campeão da corrida e do campeonato. Na categoria Senior-A o ciclista Pablo Darc Soares do Carmo, conquistou a sétima colocação nesta última corrida e a medalha de bronze no campeonato.

A Copa Regional de Ciclismo da Noroeste Paulista tem a supervisão da Federação Paulista de Ciclismo. Votuporanga disputou com outras 42 cidades e no quadro geral foi vice-campeã, ficando atrás apenas da cidade de Presidente Prudente.

COPA SOUL MTB

As mulheres também deram show no fim de semana na cidade de Araraquara durante a grande final da Copa Soul MTB. O destaque ficou para a atleta campeã da prova e do campeonato, Viviane Teiko Hara, na categoria Elite-Pro Geral, que já havia se classificado e competiu com a camisa de líder da prova. Além da medalha de ouro, a atleta levou para casa uma bicicleta de carbono personalizada da Copa Soul.

O percurso de 50 km garantiu ainda a segunda e terceira posição geral para as atletas Juliana Petini Passerini e Juliana Teodoro Morseli Pereira, respectivamente.