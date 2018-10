Apesar da incerteza política, setor espera crescimento das vendas no fim de ano e geração de 6 mil vagas de empregos temporários

publicado em 26/10/2018

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do estado de São Paulo, feita pela Associação Paulista de Supermercados (PCS/APAS), apresentou, em outubro, 25% de otimismo geral com a situação econômica do setor ante os 27% apontados em setembro. A neutralidade ficou em 47%.

A disparidade entre a situação atual e o otimismo futuro permanece sendo muito pronunciada nas vendas dos supermercados, no PIB brasileiro e nos empregos. Vendas de supermercados têm otimismo no curto prazo de apenas 10%, mas, no futuro, com a definição de todo o cenário político, sobe para 55%. O mesmo serve para o PIB brasileiro, que tem 5% de otimismo na percepção atual, mas 60% de expectativa de aumento futuro.

Já as taxas de juros são uma verdadeira incógnita para os empresários do setor supermercadista. Cerca de 35% do setor acredita em mais quedas, outros 35% creem em aumento e para 30% ficará igual. O cenário em relação à inflação é praticamente o mesmo.

“Em ambos os casos os empresários não demonstram um direcionamento de expectativa pois são muitos fatores prós e contras para aumentar ou não as taxas de juros, como a questão fiscal do governo central, o novo presidente, câmbio, desempenho da safra e aumentos logísticos da tabela de fretes”, avaliou o economista da APAS, Thiago Berka.

Crescimento reportado em setembro

A pesquisa qualitativa apresentou desempenho bastante pulverizado no que diz respeito ao aumento de vendas de setembro de 2018 no comparativo com o mesmo mês de 2017. Cerca de 20% dos empresários reportaram crescimento de 2% a 4%; para 15% do setor o aumento foi de 4% a 6%. Já para outros 30% houve queda nas vendas de até 6%.

Crescimento esperado para o Natal 2018

De acordo com o levantamento feito pela APAS, há uma grande disparidade de expectativas entre os empresários do setor para o Natal de 2018, porém, em média, as vendas de fim de ano devem apresentar crescimento de 2%.

“Há vários fatores que colocam uma nuvem sobre o que se espera de crescimento. Não se sabe até que ponto os produtos importados, que estarão mais caros em 2018, irão gerar um freio muito grande no consumo”, avaliou Berka. Em 2017, o câmbio variou de R$3,10 a R$3,30 entre os meses de encomendas e vendas (setembro a dezembro). Hoje está entre R$4,20 e R$3,70, e com alta volatilidade devido às eleições.

De acordo com o economista da APAS, as categorias de vendas dos supermercados são muito influenciadas pelo câmbio. E, com a taxa de desemprego em 12,2% o consumidor ainda tem dúvidas se poderá comprar mais.

Ações de Black Friday

Cerca de 50% dos empresários do setor supermercadista farão ações para a Black Friday, que acontecerá neste ano em 23 de novembro. Destes 50%, a ação mais utilizada será realizada nas redes sociais, seguidas dos descontos de preços na categoria de bebidas alcoólicas.

“De fato, a Black Friday é muito forte no setor na categoria de bebidas alcoólicas por uma série de fatores, como parcerias com a indústria, o clima mais quente, a proximidade com o Natal e por ser a categoria que lançou o varejo alimentar a participar do evento”, explicou Berka.

Empregos temporários para o fim do ano

Para 2019, a expectativa de contratação de temporários no setor para as datas de final de ano será de 6 mil pessoas. “Esta é a época do ano em que fluxo de consumidores aumenta bastante. Para se ter uma ideia, no Natal vende-se 22% mais que a média mensal do setor e o número de consumidores aumenta mais de 11%, exigindo reforço no quadro de funcionários nas lojas”, comentou Berka.

De acordo com 80% dos empresários do setor supermercadista, cerca de 5% dos trabalhadores temporários contratados para o período de final de ano serão efetivados e começarão 2019 com registro na carteira de trabalho.

NOTA METODOLÓGICA

A Pesquisa de Confiança dos Supermercados do estado de São Paulo (PCS/APAS) é apurada mensalmente pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) desde junho de 2011. Os dados são coletados juntos aos empresários supermercadistas, representando, 85% do faturamento do setor supermercadista do estado de São Paulo, portanto, a amostra é representativa do comportamento do setor no estado de São Paulo. A pesquisa tem como objetivo identificar o nível de confiança dos supermercados com relação ao cenário macroeconômico considerando a percepção atual e a expectativa futura. Desta maneira, os dados são segmentados entre o Resultado Geral, Percepção Atual e Expectativa Futura. As análises dos resultados auxiliam os empresários do setor na tomada de decisão com relação ao reabastecimento, investimentos, compras, estoque. E de maneira geral auxilia o mercado na análise de tendências, plano de negócios, potencialidades, inserção no mercado.