Posse ocorreu na manhã desta segunda-feira (dia 1), em ato solene realizado no Auditório da Cidade Universitária; gestão é para o triênio de 2018 -2021

publicado em 01/10/2018

Celso Penha Vasconcelos (Foto: Unifev)

O advogado Celso Penha Vasconcelos é o novo Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev.

A nova Diretoria Executiva da Fundação, bem como o seu Conselho Fiscal e 33 curadores foram empossados oficialmente na manhã desta segunda-feira (dia 1), em ato solene realizado no auditório da Cidade Universitária. A gestão é para o triênio de 2018-2021.

Como houve apenas uma chapa inscrita, a eleição dos novos gestores da FEV se deu por aclamação unânime do Conselho de Curadores, sob a anuência do Promotor de Justiça, Curador de Fundações, Dr. João Alberto Pereira.

Após os proclames oficiais conduzidos pelo até então presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, o novo presidente assumiu a sessão e agradeceu o apoio de todos.

“Obrigado pela confiança e pela oportunidade. Agora, é hora de irmos ao trabalho”, citou rapidamente Vasconcelos, afirmando ainda que, aos poucos, todos participariam de reuniões para alinhamento com a nova diretoria.

Além da FEV, a atual Diretoria Executiva responde pela Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), responsável por administrar a Rádio e a TV Unifev.

FEV

A Fundação Educacional de Votuporanga é uma instituição privada, sem fins lucrativos. Sua administração é exercida por uma Diretoria Executiva, composta por sete membros do Conselho de Curadores, além de outros cinco, que compõem o Conselho Fiscal.

O Conselho de Curadores, por sua vez, é um órgão deliberativo superior, composto por 33 membros que representam diversos setores da sociedade. Tanto a Diretoria Executiva, quanto o Conselho Fiscal são instituídos via eleição entre os membros do Conselho de Curadores.

O mandato do Conselho de Curadores, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal tem a duração de três anos e só cessa com a posse dos novos diretores, sempre no mês de outubro, com posse a partir do dia 1º.

Confira, abaixo, os novos diretores e curadores da FEV:





Diretoria Executiva





Diretor-Presidente Celso Penha Vasconcelos





Diretor Vice-Presidente Flávio Augusto Pastore





Diretor 1º Tesoureiro Alicio Simioli





Diretor 2º Tesoureiro Fábio Carlos de Oliveira Mazzo





Diretor 1º Secretário Jaime Demétrio De Bortole





Diretor 2º Secretário Cláudio Luis Romeiro





Diretor Vogal Valmir Antonio Dornelas









Conselho Fiscal





Presidente: Estevão Mendes Rodrigues





Secretário: José Antonio Costa





Membros: Luis Claudio Madalozzo





Paulo Roberto Albertoni





Walber Sesmilo Peron









Conselho de Curadores





Entidade/Instituição/Clube de Serviço Representante





Poder Executivo Municipal César Fernando Camargo





Valmir Antonio Dornelas





Poder Legislativo Municipal Lucas da Silva





Encarnação Manzano





Corpo docente UNIFEV Rosana Aparecida Benetoli Duran





Corpo docente Colégio UNIFEV Adriana Naime Pontes Passoni





Diretor (a) do Colégio Unifev Terezinha Joana de Carvalho Amaral





Reitor da UNIFEV Rogério Rocha Matarucco





Associação Comercial de Votuporanga Valdeci Merlotti





Centro do Professorado Paulista Elizabeth Laridondo Zucareli





Contadores de Votuporanga Estevão Mendes Rodrigues





Administradores de Votuporanga Osvaldo Gastaldon





Rotary Clube de Votuporanga Flávio Augusto Pastore





Rotary Club de Votuporanga Oito de Agosto Jaime Demetrio de Bortole





Lions Clube de Votuporanga Jesimar Sudáhia Zanelato





Lions Clube de Votuporanga Brisas Suaves Paulo Roberto Albertoni





Associação Paulista de Medicina Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi





Loja Maçônica “União Universal 50” Alicio Simioli





Loja Maçônica “José Ferreira Vieira 168” Carlos Alberto de Luca





Associação Industrial da Região de Votuporanga Luis Claudio Madalozzo





Sindicato dos Bancários de Votuporanga Harley Aparecido Vizoná





Sindicato dos Trabalhadores Rurais Orlando Izaque Birrer





Sindicato Rural de Votuporanga Uelinton Garcia Peres





66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil José Antonio Costa





Associação Odontológica Regional de Votuporanga Walber Sesmilo Peron





Associação dos Engenheiros, Arquitetos e





Agrônomos da Região de Votuporanga Luiz Henrique Neves





Último Diretor Presidente da FEV Celso Luiz Alves dos Santos





Corpo técnico-administrativo da FEV Otaide Flaviano de Sousa





Corpo discente da UNIFEV Leliane de Fátima Petrocelli





Loja Maçônica “Votuporanga nº 472” Celso Penha Vasconcelos





Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga Luiz Fernando Góes Liévana





Loja Maçônica “Pitágoras” Cláudio Luis Romeiro