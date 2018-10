A avaliação dos organizadores é muito positiva; não foram registrados incidentes

publicado em 06/10/2018

De acordo com os organizadores, quase 5 mil veículos participaram da manifestação (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





As ruas de Votuporanga foram tomadas por veículos na manhã deste sábado (6) na carreata em favor do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República. De acordo com os organizadores, quase 5 mil veículos participaram da manifestação.

Em conversa com o jornal A Cidade, Ronaldo Candeu, 41 anos, membro do movimento “Direita Votuporanga”, que organizou a carreata, destacou que a ação foi mais do que positiva, uma vez que a participação foi imensa. “Foi 100%. A avaliação é positiva, não houve nenhum incidente, nenhum problema. Ficamos satisfeitos”, comentou.