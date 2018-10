Uma das novidades da Home Out para a 13ª edição do OBA Festival é o pensionato feminino

publicado em 24/10/2018

Mais informações pelo site www.homeout.com.br (Foto: Divulgação/ACV)

Quem vem para o OBA Festival 2019 conta com um site especializado para quem quer alugar um imóvel, em Votuporanga (SP), e curtir os quatro dias da 13ª edição do evento – um dos maiores carnavais do Brasil – com conforto, segurança e sem dor de cabeça. Pelo site www.homeout.com.br o folião pode escolher a melhor acomodação entre casas, chácaras e apartamentos.

De acordo com Rafael Salerno, diretor da Home Out, o processo para alugar um imóvel é simples e sem burocracia. “Ao acessar o site, o folião deve escolher um imóvel, de acordo com a sua preferência e quantidade de pessoas do grupo. Em seguida enviar os documentos necessários para o contrato, fazer o depósito da reserva e depois curtir sua estadia em março do ano que vem”, afirma.

Ainda segundo Salerno, os serviços inclusos no contrato são eletricista, encanador, chaveiro, suporte 24 horas e até enfermeira. “Os foliões podem contratar outros serviços como: translados, com linhas exclusivas para clientes Home Out, seguranças, faxineiras, cozinheiras e até o disk-compras”, diz.

Uma das novidades da Home Out para a 13ª edição do OBA Festival será o pensionato feminino. “Nem sempre o público feminino está em grande quantidade. Às vezes são duas ou três amigas que querem curtir o carnaval em Votuporanga. Por isso, vamos oferecer essa modalidade para garantir a tranquilidade delas e também das famílias”, afirma Salerno.

O OBA Festival movimenta e aquece, além do comércio de Votuporanga e cidades da região, como por exemplo São José do Rio Preto por conta principalmente do aeroporto, a rede hoteleira e também o mercado imobiliário. “Por meio da nossa equipe, disponibilizamos também uma assessoria para quem é de Votuporanga, ou que tenha imóveis nas proximidades, e quer alugar o espaço para os foliões do OBA. Fazemos visitas técnicas, vistorias e por conta do nosso know-how no mercado até oferecemos orientações para adequações necessárias para viabilizar o negócio. É uma excelente oportunidade para quem quer ganhar um valor extra e não ter seu imóvel deteriorado”. Mais informações pelo site www.homeout.com.br e pelos telefones (17) 3046-8103 e (17) 99777-3343.

Sobre o festival