O deputado estadual candidato à reeleição Carlos Eduardo Pignatari (PSDB) nasceu em Votuporanga

publicado em 07/10/2018

Carlão votou na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), que tenta à reeleição, votou por volta das 11h30 na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo. Na visão dele, a eleição foi a mais diferente de todas que ele disputou.

“É a quinta eleição, e essa foi muito silenciosa e melhorou com esse pequeno prazo de campanha. Eu acho que é bom”, disse o parlamentar para o jornal A Cidade. Carlão estava acompanhado por familiares, assessores e pelo ex-prefeito Junior Marão (PSDB). No momento de votar, ele estava com o neto.

O deputado estadual candidato à reeleição Carlos Eduardo Pignatari (PSDB) nasceu em Votuporanga. Foi duas vezes prefeito da cidade e, nas eleições de 2014, como candidato pelo PSDB, foi eleito para uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.