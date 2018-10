A artista contou como foi o inicio da carreira e cantou vários sucessos durante a entrevista

publicado em 30/10/2018

A cantora disse que as escolhas das músicas para o novo trabalho foram feitas por meio dos comentários nos grupos (Foto: A Cidade)

Da redação





A cantora Gabriela Pereira, conhecida no meio sertanejo como Gaby Violeira, esteve ontem na Cidade FM para divulgação de seu mais novo trabalho e contou como foi o início da carreira e a preparação para o lançamento do seu primeiro CD e DVD “Mais que um estilo, uma paixão”.

Durante a entrevista, a artista disse que seu primeiro contato com a música não foi diretamente com o universo sertanejo, já que contava na escola que gostava de rock. “Meu primeiro instrumento foi um violão aos 12 anos que ganhei do meu avô, eu gostava de sofrer um pouco (risos), porque eu gostava de sertanejo, mas na escola eu dizia que gostava de rock, para não me chamarem de velha”, falou.

A cantora conta que a carreira no sertanejo começou aos 15 anos, quando sua mãe a levou em um encontro de violeiro, onde se apaixonou pelo instrumento. “Eu não tinha nem noção do que era uma viola, e depois foi em um encontro de violeiros que minha mãe levou, e eu gosto demais da música sertanejo raiz”, comentou.

O início da carreira na música começou com alguns desencontros, quando ela tentou formar duplas com outras pessoas e conta que pensou em desistir da música. “Já tentei cantar com uma moça e não deu certo, tentei com um rapaz também não deu certo e no momento que eu estava quase desistindo, veio essa onda de mulheres no sertanejo”, afirmou.

Em carreira solo há seis anos, a cantora lança seu primeiro trabalho profissional que é a gravação do DVD ‘Mais que um estilo, uma paixão’. “Esse é meu primeiro trabalho, e desde a época das duplas eu nunca tive um trabalho profissional, e o DVD conta com participações de diversos artistas e com músicas inéditas”, declarou.