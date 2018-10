Rosa Maria Chiquetto, a Rosa Chiquetto, é presidente do Partido dos Trabalhadores em Votuporanga

publicado em 07/10/2018

A candidata a deputada estadual Rosa Chiquetto (PT) votou por volta das 9h (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A candidata a deputada estadual Rosa Chiquetto (PT) votou por volta das 9h da manhã deste domingo (7) no Centro de Educação Municipal Professora Maria Izabel Martins de Oliveira. Ao jornal A Cidade, após a votação, ela declarou: “Lula Livre”

Rosa Maria Chiquetto, a Rosa Chiquetto, do Partido dos Trabalhadores, candidata a deputada estadual, nasceu em Três Fronteiras. Ela é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores.

Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Votuporanga tem sete candidatos a deputado, sendo cinco para vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e dois para cadeiras na Câmara Federal.