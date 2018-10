Voluntárias entregaram dezenas de peças para Bazar do Bem, que serão revertidas em mais benefícios para os pacientes do SUS da Santa Casa

publicado em 25/10/2018

Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139 (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Quando Dona Amália Maria Cuin Genari e Rosmeire Alves Gonzalez Becari chegam no Bazar do Bem, é sinônimo de muita novidade. As voluntárias do Bordado do Bem trazem malas repletas de artesanato, capricho e muita solidariedade.

São guardanapos, toalhas de mesa, bate mão, lixo de carro, toalhas de lavabo, caminhos, jogos americanos e muito mais. Tudo feito por mulheres abnegadas e talentosas, que fizeram bordado da vovó e pintura.

Dona Amália reúne 15 voluntárias em sua casa para este trabalho do bem. Elas confeccionam estas peças, pensando sempre nos pacientes do Hospital, que são beneficiados pela solidariedade. Cada item comercializado no Bazar tem 100% da renda para Instituição, transformado em mais humanização dos atendimentos.

A entrega dos produtos acontece duas vezes, antecedendo Dia das Mães, e no fim do ano. “Escolhemos estas duas datas por saber que a procura é ainda maior, especialmente para presentear as pessoas que amamos”, contou Rosmeire.

Para manter o projeto, elas vendem alguns artesanatos para comprar linhas e tecidos. “Quem quiser contribuir, pode procurar o Bazar do Bem e doar aviamentos. Tudo é bem-vindo”, complementou.

Rifa

As voluntárias também trouxeram uma semijoia de pérolas. “Uma pessoa, sabendo do nosso trabalho, me procurou para doar um terço. É de São Paulo e esperamos contribuir ainda mais”, disse Amália.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o grupo. “Bordado do Bem é muito especial para nós. Elas se dedicam em ajudar o próximo, trazendo uma enorme quantidade de peças. O nosso Bazar vende estes itens e arrecada recursos importantes, para melhorarmos os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS)”, finalizou.