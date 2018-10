Universitários entregaram para a Santa Casa de Votuporanga; arrecadação foi fruto da participação no TorMed, em Taquaritinga

publicado em 30/10/2018

A equipe entregou 45 quilos de alimentos (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Associação Atlética Acadêmica Medicina Votuporanga (AAAMV) da Unifev demonstrou toda a sua solidariedade. A equipe entregou 45 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga, Hospital filantrópico que atende 53 municípios da região noroeste.

A arrecadação foi fruto da participação no TorMed, torneio esportivo fundado por faculdades de Medicina do Estado de São Paulo. Neste ano, a competição foi realizada em Taquaritinga, com 170 alunos da Medicina da Unifev. “Quando fechamos os convites para os jogos, solicitamos um quilo de alimento”, contou Victor Ventura Batistel, presidente.

As doações foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. “Nossa demanda é muito grande e esta colaboração possui itens de primeira necessidade, contribuindo potencialmente para fornecimento de 1.700 refeições diárias de pacientes e acompanhantes”, disse nutricionista João Carlos Bragato.

Victor destacou que a parceria com Hospital irá continuar. “Estamos juntos na campanha “Show de Prêmios”, que sorteia carro, três motos zero quilômetro e uma televisão de 49 polegadas. Já estamos com os cupons para contribuir com a Instituição”, complementou.

A Associação Atlética Acadêmica Medicina é órgão desportivo que representa os alunos do curso de Medicina da Unifev. “Realizamos treino pra todos os atletas associados, jogos e eventos pra integração”, explicou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a AAAMV. “É inspirador ver universitários tão envolvidos com causas sociais. Agradecemos tamanho empenho por colaborar com nosso Hospital, que atende uma área de 500 mil habitantes da região. Cada auxílio reflete diretamente na assistência deles”, concluiu.