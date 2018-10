Para o governo do Estado de São Paulo, Doria venceu mais uma vez na cidade

publicado em 28/10/2018

João Doria (PSDB) (Foto: Divulgação/PSDB)

Daniel Castro

Assim como no primeiro turno das Eleições 2018, o candidato ao governo do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) foi o que mais obteve votos em Votuporanga no segundo turno que ocorreu neste domingo (28).

O resultado final mostra que Doria obteve 58,97% (26.056 votos) contra 41,03% (18.131 votos) de França.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 75,29% do eleitorado compareceu às runas, enquanto 24,71% não votaram.