Diretoria do clube entregou para Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes

publicado em 30/10/2018

Foram 222 litros entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O Baile Tropical do Assary Clube de Campo ainda está presente na memória dos votuporanguenses e também no cotidiano da Santa Casa de Votuporanga. A diretoria do clube fez uma nova doação para Hospital, único que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O Assary arrecadou leite no Baile, além de contribuições pessoais de associados e diretoria. No total, foram 222 litros entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições de pacientes e acompanhantes.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a colaboração. “As doações do Assary no início do mês transformaram nossa assistência hospitalar. Nossos pacientes recebem frutas em pedaços, sucos, possibilitando uma variedade ainda maior de nutrientes. Uma boa alimentação interfere positivamente em sua recuperação. Agora, mais esta remessa de leite. Utilizamos 100 litros por dia e cada contribuição auxilia atender esta demanda”, disse.

O presidente do clube, Maurício Santini, ressaltou a parceria com a Santa Casa. “Nós ficamos felizes em ajudar o Hospital, que faz a diferença em nossa comunidade. Acompanhamos a câmera fria da Instituição e eles estão aproveitando todas as frutas, o que nos é muito gratificante”, afirmou.