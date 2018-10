Vítima estava em um caixa eletrônico em avenida de Rio Preto (SP), quando cartão ficou preso na máquina. Suspeito ofereceu ajuda.

15/10/2018

Aposentado perdeu mais de R$50 mil em golpes. (Foto: Reprodução)

Um aposentado de 62 anos teve um prejuízo de mais de R$ 50 mil após cair em um golpe do cartão preso no caixa eletrônico neste domingo (14), em uma agência bancária na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela estava no banco para pagar um boleto no caixa eletrônico, quando o cartão ficou preso na máquina. Um rapaz que estava no local ofereceu ajuda e disse para ligar em um 0800.

O aposentado ligou e passou os dados pessoais e a senha, acreditando que estava bloqueando o cartão. Ele foi embora e, ao chegar em casa, viu pelo aplicativo do banco um empréstimo de R$ 42,5 mil e vários saques, que chegaram a R$ 8,5 mil.

Logo depois, uma mulher, que ele acredita ser do banco, perguntou sobre os saques e o empréstimo. Ele negou que tenha feito as transações e o cartão foi bloqueado. Um boletim de ocorrência como estelionatário foi registrado na Central de Flagrantes.