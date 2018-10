O intuito do curso era auxiliar os responsáveis e funcionários de entidades para melhorar a forma de prestação de contas sobre os recursos que recebem por meio de repasses públicos

publicado em 25/10/2018

O evento aconteceu das 9h às 13h e todos os participantes poderiam se inscrever gratuitamente no site da Federação das Apaes ou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

A Federação das Apaes do Estado de São Paulo (FAEPAES), em parceria com o Tribunal de Contas e a APAE de Votuporanga, promoveu um curso de capacitação para conhecer os conceitos básicos das alterações da Legislação do Terceiro Setor, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

O evento aconteceu das 9h às 13h e todos os participantes poderiam se inscrever gratuitamente no site da Federação das Apaes ou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O intuito do curso era auxiliar os responsáveis e funcionários de entidades para melhorar a forma de prestação de contas sobre os recursos que recebem por meio de repasses públicos.

Segundo uma das organizadoras do evento, Márcia Gianoti, presidente da APAE de Votuporanga, abordar este assunto com a sociedade é importante para esclarecer as normas de acordo com a lei.

“Capacitar as instituições privadas e públicas para captação, utilização e prestação de contas de acordo com a lei 13.019/2014, que foi alterada para 13.204/2015”, completou.

A palestra contou com a presença de duas técnicas do Tribunal de Contas, Sheila Ramos e DeizeRifahi, que falou sobre o novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil e a atuação do tribunal no controle desses repasses.

Além das instrutoras, a presença de funcionários da Organização da Sociedade Civil (OSC), de prefeituras e gestores de departamentos jurídicos foi confirmada no encontro. Em média 260 participantes compareceram no local.