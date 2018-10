Cidade

Análise de crédito de Pessoa Jurídica é tema de encontro na ACV

Palestra gratuita será promovida no dia 23 de outubro; as vagas são limitadas e as inscrições estão abertas

publicado em 18/10/2018

O bate-papo gratuito será no auditório da entidade, às 8h30, com vagas limitadas (Foto: Dvulgação/ACV) A segurança na hora de fechar a venda é um dos primeiros passos para a manutenção financeira da empresa. Dando continuidade aos encontros que geram resultados e apresentam novidades para os associados, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promove na próxima terça-feira a palestra “Venda para empresas com segurança”, em parceria com a Boa Vista SCPC. O bate-papo gratuito será no auditório da entidade, às 8h30, com vagas limitadas. “O nosso objetivo é instruir e capacitar os profissionais para análise de crédito de Pessoa Jurídica. O sistema que utilizamos para essa consulta está com inovações que vão agregar ainda mais segurança ao dia a dia dos empresários”, explicou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti. Para participar, os interessados devem entrar em contato com a ACV, pelo telefone (17) 3426-4044.

