Lar Beneficente Viver Bem e Recanto Tia Marlene receberam fraldas, lenços umedecidos, cotonetes e roupas; ação faz parte do projeto Meu Velho Novo Trapo

publicado em 18/10/2018

Todo dinheiro arrecadado foi revertido para comprar os produtos (Foto: Divulgação/Unifev)

Alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV realizaram, na última terça-feira (dia 16), doações de roupas, fraldas, lenços umedecidos e cotonetes a duas entidades de Votuporanga: o Lar Beneficente Viver Bem e o Recanto Tia Marlene.

A ação foi fruto dos bons resultados obtidos na realização do bazar Meu Velho Novo Trapo, em agosto deste ano. A atividade foi voltada à venda de roupas, calçados, livros, acessórios e objetos de decoração, todos angariados por meio de pedidos nas redes sociais e na Instituição.

O Recanto Tia Marlene, que atende pessoas com deficiência múltipla e autismo, recebeu, aproximadamente, 1 mil peças de roupas. O Lar Beneficente Viver Bem, que acolhe idosas, recebeu 450 pacotes de fraldas e mais cinco pacotes de lenços umedecidos e cotonetes.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, afirmou que os estudantes foram responsáveis por organizar a dinâmica do bazar, desde a divulgação nas redes sociais e o processo de doação, até a venda das peças. A atividade foi promovida nos intervalos das aulas, no Laboratório Integrado de Comunicação (Lab.In) e no Parque da Cultura, durante o Festival Literário de Votuporanga (FLIV). Todo o dinheiro arrecadado foi revertido para a compra das fraldas e demais produtos de higiene.