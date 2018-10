Durante atividade, estudantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as modalidades parkour, trilha, escalada e orientação

publicado em 16/10/2018

Crianças participam de aula de esportes radicais (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev saíram da rotina ao participarem de uma aula sobre esportes radicais, realizada na última semana, na Cidade Universitária. A atividade integrou a programação em comemoração ao Dia das Crianças (12 de outubro).

Os estudantes, acompanhados do Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as diversas modalidades que integram os esportes de aventura, como: parkour, trilha, escalada e orientação (que consiste em percorrer um determinado percurso, por meio de mapas ou bússolas).