Turmas participaram de brincadeiras, conheceram alguns esportes radicais e uma deliciosa confraternização no buffet FunFarra

publicado em 08/10/2018

As turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev tiveram uma semana agitada. Em comemoração ao Dia das Crianças, os alunos participaram de uma série de atividades recreativas promovidas dentro e fora da Escola.

Os estudantes brincaram de patinete, carrinho de rolimã, bexigas d’água e acampamento na área verde da Cidade Universitária. Além disso, sob a supervisão do Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior, eles exploraram o campus, praticando esportes radicais, como a escalada.

De quinta-feira à sábado, as crianças foram recebidas no buffet infantil FunFarra, onde foram realizadas gincanas, brincadeiras, pinturas no rosto e um delicioso lanche, acompanhado de sobremesas e muitos brindes.